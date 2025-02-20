شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يلتقى الكوادر التعليمية اليابانية المرشحة للعمل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال زيارته إلى اليابان، بعدد من الكوادر التعليمية اليابانية المرشحة للعمل فى مصر كمشرفى منظومة المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى عدد من المرشحين للتعاون مع مركز ريادة المصرى الدولى لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان.

جاء اللقاء بحضور نيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، و أميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن المدارس المصرية اليابانية تعد من أقرب النماذج التعليمية إلى النموذج اليابانى، حيث تعتمد على بناء الشخصية المصرية وفق أسس علمية حديثة، مع التركيز على ترسيخ القيم والانضباط وتنمية المهارات الحياتية لدى الطلاب.

كما أشار إلى أن استقدام المشرفين اليابانيين للعمل ضمن هذه المنظومة يعكس التزام الدولة بتوفير تعليم عالى المستوى يواكب المدارس باليابان.

وأوضح الوزير أن الدفعة الأولى من الخبراء اليابانيين قد التحقت بالفعل بالعمل فى مصر، وأن هؤلاء المرشحين الجدد سيشكلون إضافة مهمة لدعم العملية التعليمية داخل المدارس المصرية اليابانية، وكذلك فى تطوير برامج التعليم والتأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مركز ريادة المصرى الدولى لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات اليابانية فى تطوير التعليم المصرى، خاصة فى مجال تنمية الشخصية الطلابية وتعزيز مهاراتهم الحياتية والاجتماعية، مضيفًا أن هؤلاء المشرفين سيتم إيفادهم إلى مصر خلال الفترة القريبة.

وخلال اللقاء، رحّب الوزير بالمرشحين، وقدّم لهم شرحًا تفصيليًا عن مشروع المدارس المصرية اليابانية ومركز ريادة المصرى الدولى لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، وأهمية دور المشرفين والخبراء اليابانيين فى ضمان استدامة المشروع والحفاظ على أقرب وأفضل نموذج للتعليم الياباني.

كما أكد أن بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الحياتية هو أحد الأهداف الرئيسية للمدارس المصرية اليابانية، وأن وجود الخبراء اليابانيين يُسهم بشكل أساسى فى تحقيق هذه الرؤية.

وأشار الوزير إلى أن هؤلاء المرشحين سيتم إلحاقهم بالدفعة الأولى من المشرفين اليابانيين الذين يعملون بالفعل فى المدارس المصرية اليابانية، حيث يصل عدد الخبراء اليابانيين الموجودين حاليًا فى مصر إلى 12 خبيرًا ضمن الدفعة الأولى.

كما شدد الوزير على أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات اليابانية فى تطوير التعليم المصرى، خاصة فى مجال تنمية شخصية الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية.