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انهيار منزل مكون من 3 طوابق بجزيرة الحواتكة بمركز منفلوط وأطفال تحت الأنقاض

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  • انهيار منزل مكون من 3 طوابق بجزيرة الحواتكة بمركز منفلوط وأطفال تحت الأنقاض 1/4
  • انهيار منزل مكون من 3 طوابق بجزيرة الحواتكة بمركز منفلوط وأطفال تحت الأنقاض 2/4
  • انهيار منزل مكون من 3 طوابق بجزيرة الحواتكة بمركز منفلوط وأطفال تحت الأنقاض 3/4
  • انهيار منزل مكون من 3 طوابق بجزيرة الحواتكة بمركز منفلوط وأطفال تحت الأنقاض 4/4

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القاهرة - سامية سيد - أسيوط- هيثم البدرى

الخميس، 20 فبراير 2025 03:52 م

انهار منزل مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان، ظهر اليوم الخميس، بجزيرة الحواتكة التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

كان  اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من رئيس مباحث  مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا بانهيار منزل  بجزيرة الحواتكة بمنفلوط،

وبالإنتقال لموقع  البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين انهيار منزل بجوار مستودع بوتاجاز أولاد علواني، ووجود أطفال تحت الأنقاض.

تمكن الأهالي من استخراج طفل من تحت الأنقاض وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة

المنزل المنهار
المنزل المنهار

 

إنهيار منزل
إنهيار منزل

 

جانب من الإنهيار
جانب من الانهيار

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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