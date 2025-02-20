شكرا لقرائتكم خبر عن مع اجتماع البنك المركزى اليوم.. تعرف على أعلى فائدة لشهادة ادخار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لأعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة خاصة مع ترقب المستثمرين والأوساط الاقتصادية والمواطنين لقرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى، والذى يصدر مساء اليوم الخميس، فى أول اجتماع لها لـ بحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو أول الاجتماعات فى 2025.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

وتوجد حالة من الانقسام بين توقعات الخبراء والمراقبين، فيميل فريق إلى أنه من الأرجح تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع وهو ما يعطى البنك المركزى فرصا أكبر لخفض التضخم ودعم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية.

ويوجد فريق آخر من المراقبين يرجح خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء سبيكتين من الذهب بقيمة 50 ألف جنيه عبارة عن وزن 2.5 جرام لكل سبيكة وشراء شهادة الادخار ذات عائد 23.5% ومدتها سنة والفائدة تصرف شهريا، بقيمة 50 ألف جنيه، موضحا أن الفائدة المتحصلة منها تبلغ نحو 1000 جنيه شهرياً.

وتعمل البنوك المركزية على زيادة حيازاتها من الذهب وسط مخاوف الحرب التجارية واتساع التوترات الجيوسياسية عالمياً مما يعزز توقعات ارتفاع الذهب خلال السنوات المقبلة.

وأبقت البنوك على شهادات الادخار مرتفعة العائد مع تثبيت البنك المركزى المصرى، لسعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

واستثمار 100 ألف جنيه فى شهادة الادخار الشهرية فى بنك مصر خلال فترة استثمار عام وفى الشهادة ذات عائد 23.5%، يمكن الحصول على عائد شهرى 1958 جنيه.

والشهادات مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية وهى 27% عائد سنوى يُصرف فى نهاية المدة، و23.5% عائد شهرى و23% عائد يومى.

وتعد شهادة الادخار لمدة عام من أنسب الأوعية الادخارية لتنمية المدخرات، حيث يصل العائد إلى 27% وهو الأعلى في مصر حاليًا.

وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار عام، فى الشهادات ذات عائد 27% يصل العائد إلى 27000 جنيه فى نهاية العام الواحد، وعند استحقاق الشهادة يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب البنكى المرتبط بالشهادة، بما يعنى أن إجمالي المبلغ يصبح 127 ألف جنيه.

وسيتم إيداع قيمة الشهادة في الحساب البنكى المرتبط بها، أو تجديدها مرة أخرة لمدة عام، وفقًا لاختيار كل عميل وقت الشراء.

جدير بالذكر أن بنوك الأهلى المصرى ومصر طرحت يوم 4 يناير 2024، الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب فى تلك الشهادات.

وتتنوع الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة فى نسب العائد 27%و23.5% و23% حيث تعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقاً لدورية صرف العائد حيث تلبى احتياجات مختلف شرائح المجتمع.



