شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه غدا بشارع النيل وتفرعاته من كوبرى عباس حتى ميدان النهضة للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة وتغيير محبس قطر 800 مم، الأمر الذي يتطلب قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة الـ10 مساء غد الجمعة 21 / 2 / 2025 وحتى الساعة الـ6 صباح يوم السبت الموافق 22 / 2 / 2025.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي شارع النيل من كوبري عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته وميدان النهضة وميدان الجيزة وسفارة الإمارات العربية المتحدة وسفارة تركيا.

وأشارت إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.