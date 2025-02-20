شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الأوروبى يسجل خسائر مرة أخرى بسبب سياسة أسعار الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل البنك المركزي الأوروبي خسائر مرة أخرى العام الماضي؛ بسبب سياسة أسعار الفائدة، وذكرت منصة (أو أر إف) الأوروبية أن هذا يعنى أن توزيع الأرباح على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو سوف يتم إلغاؤه مرة أخرى.

وبلغت الخسارة في عام 2024 نحو 7.94 مليار يورو، وفي العام السابق، بلغ العجز قبل استدعاء المخصصات لمواجهة المخاطر المالية 7.89 مليار يورو، ويريد البنك المركزي تعويض الأرقام الحمراء في ميزانيته العمومية كخسارة محمولة إلى الأمام مقابل الأرباح المستقبلية.

وأشارت المنصة أيضا إلى أن الخسائر قد تحدث في السنوات القادمة ومع ذلك، فمن المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من تلك المسجلة في عامي 2023 و2024 ومن المتوقع بعد ذلك أن يحقق البنك أرباحًا مرة أخرى.