شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا الجمعة.. بارد نهارا شديد البرودة ليلا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الجمعة 21 فبراير 2025، موجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة.

ومتوقع غدا اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار .

ومتوقع أيضا فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.