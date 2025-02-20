شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للإعلام يلتقى وزير الإعلام الباكستانى والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، وذلك على هامش مشاركته فى المنتدى السعودي للإعلام.

وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بالنهوض بالعمل الإعلامي وتطوير مختلف جوانبه فى البلدين، كما تم التباحث حول تعزيز العلاقات الإعلامية المشتركة.



وأكد الجانبان ضرورة تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

