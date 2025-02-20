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رئيس الأعلى للإعلام يلتقى وزير الإعلام الباكستانى

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رئيس الأعلى للإعلام يلتقى وزير الإعلام الباكستانى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الخميس، 20 فبراير 2025 02:31 م

التقى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، وذلك على هامش مشاركته فى المنتدى السعودي للإعلام.

 

وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بالنهوض بالعمل الإعلامي وتطوير مختلف جوانبه فى البلدين، كما تم التباحث حول تعزيز العلاقات الإعلامية المشتركة.


وأكد الجانبان ضرورة تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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