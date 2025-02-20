شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربية للتصنيع": مشاركتنا فى إيدكس أبوظبى لمواكبة أحدث التكنولوجيات والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء أركان حرب مهندس" مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي استراتيجية الهيئة لتعزيز التعاون والتوسع فى الشراكات مع مختلف المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار أن الدول العربية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم الصناعي الدفاعي خاصة مع دخول تقنيات الذكاء الإصطناعي والثورة الصناعية الرابعة , لافتا لأهمية تحقيق التكامل في الصناعات الدفاعية بين الدول العربية الشقيقة، جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثالث لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيدكس أبوظبي 2025, حيث قام اللواء مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع بإجراء مباحثات لتعزيز التعاون وتطويرها في مجال الصناعات الدفاعية.

مع كل من

اللواء الركن دكتور" مبارك سعيد غافان الجابرى" الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية

فريق/ سيكابوي أسيندا، مدير الصناعات الدفاعية في جمهورية الكونغو، ووفد من الجيش اليمني.

وتقديرا لمكانة مصر الإقليمية والدولية، حرصت العديد من الوفود علي إجراء مباحثات مشتركة مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الدفاعية، وتم الإتفاق علي التعاون واستمرار التواصل والتنسيق في عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في جميع مجالات الصناعات الدفاعية.