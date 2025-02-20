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واس: الرئيس السيسى وملك الأردن وقادة مجلس التعاون يشاركون غدا فى لقاء أخوى

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واس: الرئيس السيسى وملك الأردن وقادة مجلس التعاون يشاركون غدا فى لقاء أخوى

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القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء "واس"، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقادة يشاركون غدا في لقاء أخوي غير رسمي، بدعوة من ولى العهد السعودي الأمير .

 

أضافت، أن اللقاء يأتي في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة وتسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس ومصر والأردن.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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