شكرا لقرائتكم خبر عن واس: الرئيس السيسى وملك الأردن وقادة مجلس التعاون يشاركون غدا فى لقاء أخوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقادة مجلس التعاون الخليجي يشاركون غدا في لقاء أخوي غير رسمي، بدعوة من ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أضافت، أن اللقاء يأتي في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة وتسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس ومصر والأردن.