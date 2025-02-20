شكرا لقرائتكم خبر عن محامى ضحايا سفاح المعمورة: شريك تعاون مع السفاح فى إيقاع الضحايا بفخ "الربا" والان مع تفاصيل الخبر

كشف صبره القاسمي محامى ضحايا " سفاح المعمورة "، تفاصيل تورط تشكيل عصابي، مع السفاح للاستيلاء على أموال الضحايا.

وقال صبره القاسمي محامى الضحايا، إن التحقيقات مع السفاح كشفت عن وجود شريك له يدعى "ب،ح"، وهو أحد الموكلين لديه، الذى كان يقوم بإقراض الضحايا مبالغ مالية بالربا، واخذ ايصالات أمانة عليهم حتى يكونوا تحت سيطرته هو والسفاح.

وأشار محامى ضحايا " سـفاح المعمورة "، أن السفاح وشريكه كانا يوقعان الضحايا في فخ، حيث إنه بعد الحصول على إيصالات أمانة على الضحايا يتم رفع قضايا ضدهم في حين يقوم آخر بتوصيل الضحايا الى السفاح وعمل توكيل له لدفاع عنهم، لكنه باتفاق مع الشريك يخسر القضية الخاصة بالضحايا، تمهيدا للاستيلاء على أموالهم.