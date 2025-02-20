شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لنظافة المساجد استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف حملة مكثفة لتهيئة المساجد على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لضمان جاهزيتها لاستقبال المصلين على مدار اليوم، وتوفير سبل الراحة لهم من خلال استكمال أعمال الصيانة والتطوير، وتنفيذ حملات نظافة شاملة في مختلف المحافظات، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وشارك في الحملة جميع المديريات بفاعلية واسعة، حيث تم تنظيف المساجد، وفرشها بالسجاد، وتزيينها بالأنوار والزينة، لإضفاء أجواء روحانية تبعث على البهجة والسرور، استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من المصلين يوميًّا، إلى جانب إقامة الاعتكاف في العشر الأواخر.

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها لضمان تقديم أفضل الخدمات لرواد المساجد، وتعزيز دورها الإيماني والمجتمعي خلال الشهر الفضيل، وتؤكد الوزارة من خلال هذه الجهود حرصها على تهيئة بيوت الله -عز وجل- لاستقبال ضيوف الرحمن في أجواء إيمانية مميزة.