شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإنتاج الحربى تدعو شركات الدفاع والأمن للمشاركة فى (EDEX 2025) والان مع تفاصيل الخبر

عاد إلى أرض الوطن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد إنتهاء مشاركته في معرض الدفاع الدولي "IDEX 2025" والذى أقيم بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام الوزير " محمد صلاح " خلال مشاركته في فعاليات المعرض، بدعوة العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع علي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

واعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن حرص الوزارة على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة، حيث تعد وزارة الإنتاج الحربى ركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، وذلك من خلال الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق وترفع العبء عن المواطنين .

ووجهت الوزارة الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2025" المقرر إقامته بمصر فى الأول من شهر ديسمبر من العام الجاري.



