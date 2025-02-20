شكرا لقرائتكم خبر عن الشوا: مصر مارست ضغطا كبيرا على إسرائيل لإدخال المنازل المتنقلة إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالدور الكبير الذي بذلته مصر في الضغط على إسرائيل لإدخال المنازل المتنقلة إلى قطاع غزة.

ونوه الشوا في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية، بأن الشعب الفلسطيني يشعر بالعرفان والتقدير تجاه الدور المصري الكبير في هذا الشأن، مؤكدا أن هذه المنازل المتنقلة سيكون لها دور هام في إعطاء الأمل للفلسطينيين بحدوث تغيير ملحوظ على الواقع الإنساني، لأنها ستأوي آلاف الأسر التي شردها الدمار والقتل والعدوان السافر.

وأضاف أن إدخال هذه المنازل يعطي إشارة بدء للمؤسسات الدولية بضرورة إرسال المزيد من المنازل المتنقلة، وذلك بعد الجهود المبذولة من مصر وقطر لإدخالها إلى القطاع، معربا عن أمله في أن تستمر الجهود في هذا الصدد بما يخفف من تداعيات الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، محذرا في الوقت ذاته من أن إسرائيل ستواصل المماطلة ووضع العراقيل أمام تنفيذ التزاماتها في البروتوكول الإنساني واتفاق وقف إطلاق النار.