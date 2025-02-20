شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل الشهر العقارى خلال شهر رمضان 2025.. على فترتين والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ومع حلول هذا الشهر المعظم تبدأ مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية في تنظيم ساعات العمل لتقديم الخدمات والمعاملات المختلفة للمواطنين فى أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.

رمضان 2025ومن المقرر أن تصدر مصلحة الشهر العقارى، خلال الأيام المقبلة كتابا دويا، لتنظيم مواعيد عمل الشهر العقارى في شهر رمضان 2025 على مستوى جميع المحافظات، بحيث تكون فى الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 مساء.

كما أنه من المقرر أن تكون هناك فترة مسائية ثانية في بعض الفروع وذلك لإنجاز معاملات المواطنين المتعاملين مع الشهر العقارى والتي يرجح ان تكون من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 5.30 مساء.

رمضان 2024وكانت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أصدرت كتاب دورى عام 2024، وذلك بمناسبة تنظيم العمل في شهر رمضان والذى تضمن:

أولا: بشأن مكاتب وفروع التوثيق التي تعمل فترة مسائية من الساعة الخامسة مساء حتى التاسعة مساء تكون مواعيد حضور هذه الفترة خلال شهر رمضان الكريم المعظم ابتدأ من الساعة الثانية والنصف مساءًا ومواعيد الانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءًا.

ثانيا: بشأن مكاتب وفروع التوثيق التي تعمل يوم الجمعة، تكون مواعيد حضور هذا اليوم خلال شهر رمضان الكريم المعظم ابتدأ من الساعة الواحدة والنصف ظهرا ومواعيد الانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءًا.