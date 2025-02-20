شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى ينفى شائعات إخوانية حول مقتل شخص فى مشاجرة مع نجل ضابط شرطة والان مع تفاصيل الخبر

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بالمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص، والادعاء بمقتله إثر مشادة كلامية مع نجل أحد ضباط الشرطة بمدينة 15 مايو بالقاهرة، وعدم محاسبة الجاني لنفوذ والده.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 فبراير الجاري تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بالقاهرة من مستشفى 15 مايو باستقبالها أحد المواطنين توفى متأثراً بإصابته بطلق ناري.

بالفحص تبين أنه حال تواجد المذكور رفقة صديقه نجل عميد شرطة "بالمعاش" بمنزل الأخير وبصحبتهما صديق ثالث، قام نجل الضابط بالعبث بالمسدس المرخص الخاص بوالده فخرجت منه طلقة أصابت صديقه مما أدى إلى وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية، أن الجميع سواسية أمام القانون، كما تحذر المواطنين من مثل هذه الأبواق الإعلامية المشبوهة التى تسعى لإثارة البلبلة عبر تزييف الحقائق والترويج لأخبار مغلوطة لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.