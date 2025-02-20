شكرا لقرائتكم خبر عن جيف بيزوس يواجه السجن بسبب "سكاكين الزومبى".. تليجراف تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يواجه رؤساء الشركات المسئولة عن المتاجر الالكترونية عبر الانترنت مثل جيف بيزوس مالك امازون عقوبة تصل الى عامين في السجن في بريطانيا اذا سمحوا ببيع السكاكين للأطفال بموجب حملة قانونية جديدة، وفقا لصحيفة التليجراف البريطانية.

تعمل إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في بريطانيا على زيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن لبيع السكاكين للقصر من ستة أشهر إلى عامين وتقديم قوانين ستطبق العقوبة على الفرد الذي يعالج البيع، أو الرئيس التنفيذي للشركة، ستغطي القوانين بيع سكاكين المطبخ والأسلحة المحظورة مثل "سكاكين الزومبي" التي تعتبر ضمن الأسلحة القاتلة ويبلغ طولها عادة أكثر من ثماني بوصات ولها شفرات مسننة وأسماء وتصميمات حادة.

تأتي التغييرات القانونية في أعقاب جرائم قتل ثلاث فتيات صغيرات في فصل رقص في ساوثبورت الصيف الماضي على يد أكسل روداكوبانا، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا في ذلك الوقت، وكان اشترى السكين من أمازون حيث تمكن القاتل الشاب من التحايل على عمليات التحقق من الهوية المكونة من مرحلتين في المتجر الإلكتروني باستخدام برنامج قام بتشفير بياناته الشخصية وإخفاء عنوان الإنترنت المستخدم.

وقالت التليجراف ان لا يوجد ما يشير إلى أن أمازون انتهكت أي قواعد، لكن كوبر تعمل على تشديد عمليات التحقق من الهوية المكونة من مرحلتين بحيث يتعين تسليم السكين على عتبة الباب للشخص الذي اشتراه، مع التحقق من هوية المشتري مرة أخرى.

كما تقدم كوبر جريمة جديدة تتمثل في حيازة سلاح هجومي بقصد العنف، والتي ستحمل عقوبة بالسجن تصل إلى أربع سنوات وهذا يعني أنه بغض النظر عما إذا كان السلاح قانونيًا أم لا، إذا كانت هناك نية للتسبب في العنف، فسيكون ذلك جريمة، كما سيتم إلزام تجار التجزئة بالإبلاغ عن أي عمليات شراء بالجملة أو مشبوهة للسكاكين على منصاتهم للشرطة لمنع إعادة البيع غير القانوني عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت كوبر: "إنه لأمر مروع مدى سهولة حصول الشباب على السكاكين عبر الإنترنت على الرغم من فقدان أرواح الأطفال، وترك الأسر والمجتمعات مدمرة نتيجة لذلك .. لم يتم بذل جهود كافية لمعالجة السوق عبر الإنترنت على مدار السنوات الأخيرة، ولهذا السبب جعلناها أولوية ملحة في بياننا وستستند التدابير اليوم إلى الاستثمار في وحدة شرطة مخصصة جديدة لملاحقة أولئك الذين يخالفون القانون ويعرضون حياة الأطفال والمراهقين للخطر"

وبحسب التقرير، بلغ عدد الجرائم التي ارتكبت باستخدام السكاكين 55008 جريمة خلال العام حتى سبتمبر 2024. وكانت المرة السابقة الوحيدة التي تجاوزت فيها 55000 جريمة في العام المنتهي في مارس 2020 عندما بلغ 55170 جريمة.

وقال متحدث باسم أمازون: "نحن نتحمل مسؤوليتنا تجاه بيع المنتجات ذات الشفرات بشكل كبير "إننا نتعامل بجدية مع هذه القضية ونواصل العمل مع وكالات إنفاذ القانون والحكومة بشأن هذه القضية المهمة .. نحن نستخدم خدمات التحقق من الهوية الموثوقة للتحقق من الاسم وتاريخ الميلاد وتفاصيل العنوان قبل تقديم طلب لهذه العناصر .. نتبع أيضًا عملية التحقق من العمر عند التسليم والتي تتطلب من السائقين التحقق من عمر المستلم من خلال تطبيق على أجهزتهم قبل تسليم طرد يحتوي على عنصر مقيد بالعمر."