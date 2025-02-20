تقارير غربية تبرز الموقف المصرى- الإسبانى المشترك الرافض لتهجير سكان غزة

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القاهرة - سامية سيد - أبرزت تقارير غربية اليوم الخميس الموقف المصري -الإسباني المشترك الرافض لتهجير سكان غزة ، وأبرزت الصحف الإسبانية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد رفضه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، داعيا إلى إعادة الإعمار دون تهجير ، كما أن رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز ، وصف اقتراح الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب ، بأنه مخالف للقانون الدولى.

وأشارت صحيفة الديباتى الإسبانية إلى أن رئيس الوزراء الإسبانى أكد أن مدريد تدعم الحل السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي يتضمن التعايش السلمي بين الدولتين، إسرائيل وفلسطين، وأضاف أن أسبانيا تعد المساهم الأكبر في بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح لدعم السلطة الفلسطينية، والتي من المقرر أن تستأنف عملها فى غزة.

وأوضحت صحيفة إيه بى سى الإسبانية أنه خلال زيارة سانشيز إلى مصر في نوفمبر2023، تعهد بأن تعترف مدريد بالدولة الفلسطينية ما لم يوافق الاتحاد الأوروبي على القيام بذلك بشكل مشترك ، مضيفة أن رئيس الوزراء الإسباني أوفى بهذا الوعد، ففي مايو من العام الماضي اعترفت أسبانيا بالدولة الفلسطينية إلى جانب أيرلندا والنرويج، في قرار لاقى ترحيبا واسع النطاق من الدول العربية، بما في ذلك مصر.

وتحت عنوان "مصر وإسبانيا تؤكدان معارضتهما للخطة الأمريكية بشأن غزة"، أبرزت قناة أنتنا الإسبانية، كملة الرئيس السيسى خلال لقاءه سانشيز أمس الأربعاء ، وكلمة السيسى بأن المجتمع الدولي على دعم وتبني خطة لإعادة بناء قطاع غزة دون تشريد الشعب الفلسطيني".

وأضاف التقرير أنه من المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا استثنائيا في القاهرة في الرابع من مارس ردا على تهجير الفلسطينيين من غزة.

وأضاف رئيس الوزراء الاشتراكي أن "طردهم مخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فحسب، بل سيكون له أيضا تأثير مزعزع للاستقرار".

وفي الصين، ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رفض هذه المقترحات.



وأشارت الوكالة إلى أن السيسي وسانشيز أعلنا ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس المصري بزيارته الرسمية الثانية إلى إسبانيا، حيث تركزت المناقشات على غزة والتجارة الثنائية.



وقال سانشيز إن "غزة ملك للفلسطينيين"، مؤكدا أن التهجير القسري لنحو مليوني شخص، كما اقترح ترامب، "يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".



وقالت الوكالة إن الرئيس السيسي أعرب عن امتنانه لموقف إسبانيا بشأن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية ، وقال "إننا متفقون على ضرورة إعادة بناء غزة دون التهجير القسري لسكانها".



وأشارت إلى أن سانشيز أكد التزام إسبانيا بحل الدولتين وأعرب عن دعمه لمقترح جامعة الدول العربية - المقرر مناقشته في القاهرة في وقت مبكر من الشهر المقبل - لإعادة إعمار غزة.