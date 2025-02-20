شكرا لقرائتكم خبر عن ملك ماليزيا قبيل عودته لبلاده يقطع لقاء الإمام الأكبر ورئيس وزراء ماليزيا لتوديعه والان مع تفاصيل الخبر

حرص ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن إسكندر، على توديع شيخ الأزهر، قبيل توجهه لمطار البحرين الدولى، تمهيدا لعودته إلى بلاده، بعد انتهاء زيارته للبحرين، حيث أصر الملك على توديع شيخ الأزهر، والذى كان فى لقاء مشترك مع رئيس الوزراء الماليزى الدكتور أنور إبراهيم.

ودعا ملك ماليزيا شيخ الأزهر، إلى حضور افتتاح مسجد جديد يحمل اسم ابنه الراحل عبد الجليل، معربا عن تمنياته بالحضور خلال الافتتاح.

من جانبه، أكد شيخ الأزهر تقديره لملك ماليزيا، ولفتته الطيبة لوداعه، مؤكدا أن هذا المشهد يدل على عمق العلاقات بين ماليزيا والأزهر وخصوصيتها، مرحبا بدعوة.

وتعليقا على هذا المشهد، أكد رئيس الوزراء الماليزي، أن هذه اللفتة الطيبة والتي تتمثل في مجيء الملكً بنفسه لتوديع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تعكس مدى تقدير ماليزيا؛ ملكًا وحكومة وشعبًا، لشيخ الأزهر، ودور فضيلته العالمي في نشر السلام وترسيخ قيم الأخوة، ودعم قضايا الأمة الإسلامية.