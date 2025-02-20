شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وإسبانيا: أهمية الحفاظ على سلامة حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

صدر بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مدريد في 19 فبراير 2025.

وفيما يتعلق بأفريقيا وأمن البحر الأحمر، أكدت مصر وإسبانيا على الالتزام باستمرار التعاون القائم في قضايا الأمن الغذائي والمائي، وشددا على الأهمية البالغة للتعاون المائي العابر للحدود وفقا للقانون الدولي.

كما أكد الطرفان على أهمية الاستقرار في أفريقيا، وبالتحديد في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، وهما منطقتان ذات أهمية استراتيجية للبلدين.

واتفق الطرفان على أهمية الحفاظ على سلامة حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر باعتباره ممراً حيوياً للتجارة العالمية، وفي إطار تأثيره المباشر على قناة السويس، وكذلك سلاسل الإمداد الحيوية.