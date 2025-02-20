مصر تواصل دعم غزة بإدخال شاحنات محملة ببيوت متنقلة عبر معبر رفح

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عبرت شاحنات محملة ببيوت متنقلة (كرافانات) من معبر رفح، في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير حلول عاجلة للأزمة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع.

يأتي إدخال هذه البيوت المتنقلة في إطار الاستجابة المصرية السريعة لاحتياجات النازحين والمتضررين، حيث تسهم في توفير مساكن بديلة للعائلات التي فقدت منازلها نتيجة الأوضاع الراهنة.

وأكد مصدر مسؤول في معبر رفح أن مصر تعمل على تسهيل دخول المساعدات المتنوعة، بما في ذلك شاحنات المواد الغذائية والإغاثية، بالإضافة إلى البيوت المتنقلة، ولوادر لرفع الانقاض وفتح الطرق لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة. وأشار إلى أن دخول هذه المساعدات يتم وفق إجراءات تنظيمية دقيقة تشمل تسجيلها وتصنيفها قبل نقلها إلى الداخل الفلسطيني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، تواصل مصر إرسال القوافل الإغاثية عبر معبر رفح، حيث بلغ إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة منذ بداية الهدنة أكثر من 7 آلاف شاحنة، محملة بأكثر من 130 ألف طن من المساعدات المتنوعة، إلى جانب أكثر من 20 ألف خيمة تم إرسالها عبر المعابر المصرية لتوفير مأوى للنازحين.

كما تستمر مصر في استقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في مستشفياتها، حيث استقبلت حتى الآن 680 مصابًا ومريضًا، برفقة 1850 مرافقًا، ضمن منظومة طبية متكاملة تشمل مستشفيات العريش والشيخ زويد والإسماعيلية والقاهرة، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات الحرجة.

وتعكس هذه الجهود الدور الإنساني المحوري الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال توفير المساعدات المباشرة أو عبر التنسيق المستمر مع المنظمات الإغاثية والدولية لضمان استمرارية تدفق الدعم لسكان غزة.



إدخال شاحنات محملة ببيوت متنقلة عبر معبر رفح



جانب من الشحنات العابرة



مصر تواصل دعم غزة بإدخال شاحنات محملة ببيوت متنقلة