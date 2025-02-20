شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة ثلث مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (290 مليون جنيه)



