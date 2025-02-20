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الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة ثلث مليار جنيه

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الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة ثلث مليار جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الخميس، 20 فبراير 2025 12:14 م

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من  العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (290 مليون جنيه)


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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