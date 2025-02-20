شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة ثلث مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالخميس، 20 فبراير 2025 12:14 م
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (290 مليون جنيه)
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز