شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف جديدة بالسعودية بمرتبات تصل إلى 161 ألف جنيه شهريا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل وزارة العمل، طلبات المتقدمين على فرص عمل لكوادر مصرية للعمل في شركة بالمملكة العربية السعودية، بمرتبات تصل إلى 12 ألف ريال شهريا، أي بما يعادل 161 ألف جنيه شهريا، وذلك حتى يوم الأحد 23 فبراير 2025.

الوظائف والتخصصات المطلوبة هي:

- مصمم جرافيك: خبرة من 2 إلى 5 سنوات، وخبرة في الذكاء الاصطناعي والمواد الخام، علما بأن الراتب يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 ريال سعودي كل شهر.

- مدير مشتريات: خبرة من 7 إلى 15 سنة، وخبرة في الذكاء الاصطناعى، والمواد الخام، والراتب يتراوح ما بين 8000 إلى 12000 ريال سعودي شهريا.

- مدير مالي: خبرة عملية من 5 إلى 15 سنة، والراتب يتراوح بين 8000 إلى 12000 ريال سعودي كل شهر.

- مدير تسويق: خبرة 10 سنوات، الراتب من 9000 إلى 10000 ريال سعودى شهريا.

مميزات توفرها جهة العمل:

- تأمين صحي واجتماعي.

- توفير تذاكر الطيران.

- على ألا يزيد السن عن 55 سنة.



يمكن لمن يجد في نفسه الشروط المطلوبة عليه تقديم السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الالكتروني التالي : [email protected]، علما بأن التقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 23-2-2025.