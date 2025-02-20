شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وإسبانيا: ملتزمون بدعم الشعب السورى ويجب ألا تمثل دمشق ملاذً للإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

صدر بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية ومملكة اسبانيا بمناسبة الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مدريد فى 19 فبراير 2025.

وبالنسبة لسوريا، أكد الطرفان على أهمية أن تكون عملية الانتقال السياسى فى سوريا سلمية وشاملة اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. كما أكدا التزامهما بدعم الشعب السورى، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وأكد البلدان على ضرورة تهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين، كما حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وطالبت مصر وإسبانيا باحترام وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل كامل من قبل جميع الأطراف، وأدانا أى انتهاك للقانون الدولى، حيث دعت مصر وإسبانيا جميع الأطراف للالتزام بتعهداتهم، بما فى ذلك تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد الطرفان أهمية الحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال الحرب ضد داعش، والتى لا تزال تمثل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم الدوليين. وشددا على أن سوريا يجب ألا تمثل ملاذاً آمنًا للإرهابيين وللجماعات الإرهابية، ويجب ألا تمثل أى تهديد على الدول المجاورة أو المنطقة.