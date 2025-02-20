شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة ومدريد تؤكدان ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضى السودان والان مع تفاصيل الخبر

صدر بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية ومملكة اسبانيا بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مدريد في 19 فبراير 2025.

وثمنت إسبانيا المساعي المصرية لتحقيق الاستقرار في السودان، وأكد البلدان على ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضي السودان، والحفاظ على مؤسساته الوطنية.

كما أكدا أهمية العمل على إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة القوى السياسية والمدنية السودانية دون إملاءات خارجية، وبما يؤدي إلى تحقيق التطلعات الديموقراطية للشعب السوداني.