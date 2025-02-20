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يدعو مجلس كنائس الشرق الأوسط للصلاة إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، حيث كانت دولة الفاتيكان أعلنت أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، سيمكث في المستشفى وقتا أطولا مما كان متوقعا، وذلك عقب دخوله المستشفى بسبب إصابته بالتهاب الشعب الهوائية منذ أربعة أيام مضت.



مجلس كنائس الشرق الأوسط يدعو للصلاة من أجل البابا فرنسيس



ووصف الفاتيكان - في بيان أورده تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - الوضع الصحي للبابا فرنسيس، البالغ من العمر 88 عاما، بأنه "وضع سريري معقد"؛ مشيرا إلى أنه عقب خضوع قداسته لفحوصاتتقرر تغيير الدواء وطريقة العلاج إذ أظهرت الفحوصات وجود عدوى متعددة الميكروبات في الجهاز التنفسي؛ مما يعني أنه سيظل في المستشفى لفترة أطول من المتوقعة.

ولم يتمكن البابا فرنسيس من ترؤس قداس أمس /الأحد/ في ساحة القديس بطرس بناء على توصية الأطباء بضرورة خضوعه للراحة التامة.

وكان البابا فرنسيس قد دخل مستشفى "جيميلي" بالعاصمة الإيطالية روما يوم /الجمعة/ الماضي إثر إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي، حيث يعاني من "حمى خفيفة"، وبدأ العلاج الدوائي في المستشفى.