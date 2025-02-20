شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تطرح اللحوم البلدية بـ 280 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

تواصل هيئات وقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح السلع من خلال تنظيم معارض فى المحافظات وكذلك الاشتراك فى المعارض التى تنظمها الوزارات الأخرى، بالإضافة إلى طرح السلع فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية والتى تبلغ 274 منفذا ثابتا و33 متحركاً.

وتتضمن المعارض والمنافذ شتى السلع التي يحتاجها المواطنون، منها اللحوم البلدية التى يتم طرحها بسعر 280 جنيهًا، والأرز البلدى بسعر 24 و الفول البلدى بسعر 45، والفاصوليا بسعر 30 جنيهًا وبيض المائدة بسعر 150 جنيهًا، والدواجن المجمدة بسعر 120 جنيها، والسمك البلطى بسعر 70 جنيهًا، والسكر بسعر 30 جنيهًا، والجبن بسعر 90 جنيهًا للكيلو، والبطاطس بسعر 5 جنيهات، والطماطم 5 جنيهات و البصل 5 جنيهات، و زيت الطعام لتر 60 جنيهًا و المكرونة 25 كيلو.

ومن المقرر إقامة 14 معرض للسلع الغذائية ومستلزمات رمضان فى عدة محافظات ولن تقتصر على القاهرة فقط والتوسع فى فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد منافذها المتحركة، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة من أجل محاربة الغلاء.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة مزارع تمتلك لانتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لانتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالاسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.