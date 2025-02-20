أخبار مصر

محافظة الجيزة تفتتح معرض أهلا رمضان بشارع المطار فى إمبابة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • محافظة الجيزة تفتتح معرض أهلا رمضان بشارع المطار فى إمبابة.. صور 1/7
  • محافظة الجيزة تفتتح معرض أهلا رمضان بشارع المطار فى إمبابة.. صور 2/7
  • محافظة الجيزة تفتتح معرض أهلا رمضان بشارع المطار فى إمبابة.. صور 3/7
  • محافظة الجيزة تفتتح معرض أهلا رمضان بشارع المطار فى إمبابة.. صور 4/7
  • محافظة الجيزة تفتتح معرض أهلا رمضان بشارع المطار فى إمبابة.. صور 5/7
  • محافظة الجيزة تفتتح معرض أهلا رمضان بشارع المطار فى إمبابة.. صور 6/7
  • محافظة الجيزة تفتتح معرض أهلا رمضان بشارع المطار فى إمبابة.. صور 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفتتح معرض أهلا رمضان بشارع المطار فى إمبابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الخميس، 20 فبراير 2025 12:51 م

افتتحت محافظة الجيزة، معرض "أهلًا رمضان" في شارع المطار بحى إمبابة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عنهم، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وتنظم محافظة الجيزة، المعرض، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويوفر المعرض السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات والتوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، واللحوم والدواجن، وياميش رمضان، وذلك بتخفيضات تصل لـ30%. 

وقال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إن المحافظة تحتضن هذا العام 30 معرضًا لـ "أهلًا رمضان"، من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بجميع قطاعات المحافظة بأسعار مناسبة.

وأضاف أن المعارض تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لمختلف المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، مؤكدًا استمرارية توفير جميع السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

1b78831d-6f19-4d63-a641-aad104a037bc
معرض أهلا رمضان في إمبابة

 

4e947573-ebc4-4216-92c0-ec558c80f82a
توافد المواطنين على المعرض لشراء احتياجاتهم من السلع

 

54a82123-dd87-466c-8427-292005dfca4c
معرض أهلا رمضان في حي إمبابة

 

71a47e8e-615a-4de8-938e-bc52f55a64d3
السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان في إمبابة

 

71870e64-8eb3-450c-b8dc-e3946be989f6
معرض أهلا رمضان في إمبابة

 

b3076e64-58bc-4644-9821-935ea4f86d3f
باكيات اللحوم في معرض أهلا رمضان

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements