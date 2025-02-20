شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفتتح معرض أهلا رمضان بشارع المطار فى إمبابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت محافظة الجيزة، معرض "أهلًا رمضان" في شارع المطار بحى إمبابة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عنهم، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وتنظم محافظة الجيزة، المعرض، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويوفر المعرض السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات والتوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، واللحوم والدواجن، وياميش رمضان، وذلك بتخفيضات تصل لـ30%.

وقال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إن المحافظة تحتضن هذا العام 30 معرضًا لـ "أهلًا رمضان"، من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بجميع قطاعات المحافظة بأسعار مناسبة.

وأضاف أن المعارض تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لمختلف المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، مؤكدًا استمرارية توفير جميع السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



معرض أهلا رمضان في إمبابة



توافد المواطنين على المعرض لشراء احتياجاتهم من السلع



معرض أهلا رمضان في حي إمبابة



السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان في إمبابة



معرض أهلا رمضان في إمبابة