أخبار مصر

محافظ القاهرة يفتتح المهرجان الدولى الخامس للتمور بمشاركة 70 شركة

0 نشر
0 تبليغ

  • محافظ القاهرة يفتتح المهرجان الدولى الخامس للتمور بمشاركة 70 شركة 1/2
  • محافظ القاهرة يفتتح المهرجان الدولى الخامس للتمور بمشاركة 70 شركة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح المهرجان الدولى الخامس للتمور بمشاركة 70 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 20 فبراير 2025 12:35 م

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، منذ قليل، "مهرجان القاهرة الدولى الخامس للتمور"، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وذلك بحديقة الحرية بالزمالك، بمشاركة أكثر من 70 شركة وعارض.

ويوفر المهرجان التمور والياميش و احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتخفيضات كبيرة، قبل حلول شهر رمضان.
وتفقد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة المعرض يرافقه محافظ القليوبية، وعدد من مسئولى محافظة القاهرة والغرفة التجارية.

وحرص المحافظ على التحدث مع العارضين عن الأسعار وضرورة تقديم المنتجات بأسعار مخفضة تناسب الجميع.
ومن المقرر ان يستمر المعرض حتى يوم 25 من الشهر الجارى. 


محافظ القاهرة يفتتح المهرجان الدولى الخامس للتمور

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements