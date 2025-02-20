شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نوفر أماكن معارض السلع بالمجان لتخفيض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة تقدم دعم للعارضين لتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن المحافظة تتوسع فى الأسواق بالإضافة إلى أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مناسبة مع اقتراب شهر رمضان.

وقدم محافظ القاهرة على هامش معرض القاهرة الدولى الخامس للتمور، اقتراحات عديدة للمستثمرين فى كافة القطاعات لإنشاء مصانع لمنتجاتهم فى القاهرة مع تقديم الدعم، مشيرا إلى أن المحافظة توفر أماكن المعرض بالمجان لتخفيض الأسعار.

وفى السياق ذاته، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أنه تم ضخ كميات مضاعفة من السلع بالمعارض لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن المحافظة ستستعين بتجارب محافظة القاهرة فى تنظيم نماذج المعارض المختلفة.

ويوفر المهرجان التمور والياميش و احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتخفيضات كبيرة، قبل حلول شهر رمضان، وتفقد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة المعرض يرافقه محافظ القليوبية، وعدد من مسئولى محافظة القاهرة والغرفة التجارية.

وحرص المحافظ على التحدث مع العارضين عن الأسعار وضرورة تقديم المنتجات بأسعار مخفضة تناسب الجميع، ومن المقرر ان يستمر المعرض حتى يوم 25 من الشهر الجارى.