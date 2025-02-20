شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق رعاية المبتكرين يختتم مسابقة حافز الابتكار 2024 لطلاب الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الفعالية الختامية لمسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 والتي تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر، وذلك بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية هذه المسابقة في تحفيز الإبداع والابتكار لدى الشباب، مشيرًا إلى أنها تمثل منصة مثالية لعرض أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة التي تسعى لحل التحديات التنموية في مصر، موضحًا أن المسابقة تسهم بشكل فعال في إطلاق طاقات الشباب الإيجابية، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة للوطن، مشيدًا بالمشاركة الواسعة للفرق الطلابية من مختلف الجامعات المصرية، وهو ما يعكس حرص الشباب على المشاركة في بناء مستقبل بلادهم، ورغبتهم في إحداث تغيير إيجابي على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد د.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن المسابقة تأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، مشيرًا إلى أن الصندوق يحرص دائمًا على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلي والدولي، موضحًا أن المسابقة شهدت مشاركة قوية من 29 فريقًا في المرحلة قبل النهائية، وأن الفرق الطلابية المشاركة في المسابقة استفادت من برامج تدريبية متعددة، وجلسات توجيه مكثفة، قدمها نخبة من خبراء الأعمال، وقد تمكن الطلاب من خلال هذه البرامج من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه الجامعات المصرية في دعم ريادة الأعمال والابتكار بين طلابها، مؤكدًا استمرار صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في التعاون مع الجامعات لتنظيم المزيد من الفعاليات التي تسهم في تنمية قدرات الشباب.

وقد تأهلت 9 فرق من 29 فريقًا لمرحلة التصفية النهائية من جامعات: (النيل، الألمانية بالقاهرة، MSA، العلمين الدولية، المنصورة الأهلية، المنيا، طيبة التكنولوجية)، وقد ضمت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين قاموا بتقييم أعمال الفرق المشاركة لاختيار أفضلها، وأسفرت التقييمات عن فوز فريق Innovation dynamo من جامعة المنصورة الأهلية بالمركز الأول، وحصل على جائزة مالية، قدرها 125 ألف جنيه، وفوز فريق Plsf -printing Life to shape the future من جامعة العلمين الدولية بالمركز، وحصل على جائزة مالية، قدرها 75 ألف جنيه، كما فريق Eco-sobers من جامعة النيل الأهلية بالمركز الثالث، وحصل على جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه.