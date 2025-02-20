شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تستضيف فريق عمل الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

استضافت وكالة الفضاء المصرية فريق عمل الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية في نسختها الرابعة، وذلك في إطار التزام الوكالة بتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي مع الدول الأفريقية.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لدور وكالة الفضاء المصرية كمركز إقليمي رائد في بناء القدرات وتنمية المهارات في مجال تكنولوجيا الفضاء، حيث تم خلاله مناقشة مستجدات البرنامج التدريبي، واستعراض أهم محاوره التي تستهدف تأهيل كوادر أفريقية متخصصة في هذا المجال الحيوي.

وتُعد هذه الدورة امتدادًا للجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الأفريقية، وتعميق تبادل المعرفة والخبرات بين مصر وأشقائها في القارة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق نهضة علمية متقدمة في قطاع الفضاء.