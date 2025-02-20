شكرا لقرائتكم خبر عن تنخفض لـ5 درجات ببعض المناطق.. تحذير من تعرض البلاد لموجة برد قارس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من غد الجمعة 21 فبراير، موجة باردة نهاراً شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة يصاحب ذلك نشاط للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة غدا لتسجل العظمى على القاهرة 17 درجة والصغرى تسجل 10 درجات، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى بشمال الصعيد لـ5 درجات.

ويسود اليوم الخميس 20 فبراير 2025، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

ومتوقع أيضا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحرى ووسط سيناء ، وفرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.