شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام كنائس الشرق الأوسط يتوجه إلى لبنان بعد أسبوع صلاة موحدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

بعد زيارة رسمية كنسية دامت 8 أيام متتالية، غادر الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس القاهرة متوجهاً إلى لبنان، وكان فى وداعه ووفد من المجلس، الأمين العام المشارك القس دكتور رفعت فكرى.

وأرخت زيارة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس، بظلالها انعكاسات إيجابية على الساحتين الكنسية والوطنية.

من جهة، شارك في صلوات أسبوع الوحدة فى كنائس متعددة، ومن جهة ثانية عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء الكنائس في مصر، كما شارك بجملة نشاطات كنسية اجتماعية وانسانية.

وشدد في كلماته على وحدة المحبة والتكامل والحوار والتضامن، وتابع إعلام المجلس وقائع الزيارة بمختلف محطاتها ومد جسور التعاون مع المحطات والمواقع الإعلامية المسيحية في مصر.