شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم تخفيف المناهج للطلاب فى الترم الثانى؟ التعليم تجيب والان مع تفاصيل الخبر

يطالب كثير من أولياء الأمور بتخفيف المناهج الدراسية للطلاب بالفصل الدراسى الثانى 2025، خاصة أنه خلال أيام يبدأ شهر رمضان المبارك، وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه حتى الآن لا توجد أى نية لدى الوزارة لـ تخفيف المناهج الدراسية الترم الثاني بسبب شهر رمضان، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن، موضحة أن توزيع المقررات الدراسية متناسق ومناسب مع أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، كما أن الدراسة ستسير بشكل طبيعي في شهر رمضان وشرح الدروس، مع استمرار التقييمات الأسبوعية للطلاب وتسجيل الغياب والحضور.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية للاحتفاء باسم الفنان الكبير صلاح جاهين تحت عنوان عمنا صلاح جاهين، الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025، وذلك إيماء إلى التعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي حول رموز الإبداع في مصر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، توجيه عام الصحافة والإعلام بتخصيص فقرة إذاعية عن الفنان صلاح جاهين في البرنامج الإذاعي الصباحي تتضمن بعض من أشعاره. مرفق نبذة عن الفنان الراحل للاستعانة بها.



