شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن تسلم رفات 4 محتجزين إسرائيليين من الصليب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم 4 رفات محتجزين إسرائيليين، من الصليب الأحمر الدولى.

سلمت حركة حماس، رفات 4 من المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وسلمت عناصر الحركة، 4 توابيت بداخلها جثث المحتجزين الإسرائيليين الذين تم نقلهم إلى داخل سيارات الصليب الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط تواجد حشد من الفلسطينيين وعناصر المقاومة الفلسطينية.

وخلال مراسم التسليم، رفعت لافتة كبيرة على منصة التسليم باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، تحتوى على صورة مكبرة لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو ملطخ بالدماء، ومكتوب عليها عبارة "قتلهم مجرم الحرب نتنياهو وجيشه النازي بصواريخ الطائرات الحربية الصهيونية".