شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا أمس الأربعاء، مع جوردان جرليتش رادمان وزير خارجية كرواتيا.

ناقش الوزيران أهمية البناء على الزخم الذي حققته الزيارة المثمرة الأخيرة التي اجراها أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا إلى مصر خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير، والتي شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما رحبا بنتائج منتدى رجال الأعمال المصري الكرواتي الذى افتتحه رئيسي وزراء البلدين بمشاركة العديد من الشركات ومؤسسات المال والأعمال من الجانبين. وناقش الوزيران أهمية متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة وسبل المضي قدماً في دفع كافة أطر التعاون خاصة في مجال الطاقة والتشييد والبناء والنقل، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة لتعميق الشراكة بين البلدين.

تبادل الوزيران وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتناولا تطورات الأوضاع في غزة، حيث أعرب الوزير الكرواتي عن تقدير بلاده للجهود المصرية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ومن جانبه، أكد الوزير عبد العاطي على مواصلة مصر جهودها لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، منوها ببلورة مصر لتصور شامل لإعادة الإعمار فى غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم، مشددا على ضرورة خلق أفق سياسي يفضى إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد اعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لوزير خارجية كرواتيا على إقامة مراسم تأبين للسفير المصري الراحل أيمن ثروت، سفير جمهورية مصر العربية في كرواتيا والذي وافته المنية منذ أيام، مما يعكس التقدير الكبير الذي حظي به السفير الراحل خلال فترة عمله في كرواتيا، وترابط العلاقات بين البلدين الصديقين.