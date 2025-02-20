عبور أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لدخولها غزة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت موفدة القاهرة الإخبارية، عن عبور أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

واصلت مصر، صباح اليوم، إرسال دفعات جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، فى إطار الجهود الإغاثية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وعبرت اليوم من بوابة معبر فى طريقها للجانب الفلسطيني شاحنات مساعدات ضمن قافلة "تحيا مصر"، التى تضم شاحنات محملة بمواد غذائية وإغاثية متنوعة، تعبيرًا عن التضامن المصري مع سكان القطاع في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.

وأكد مصدر مسؤول في معبر رفح أن دخول الشاحنات يجري وفق إجراءات تنظيمية تشمل تسجيل المساعدات ووضع الباركود عليها، تمهيدًا لنقلها إلى الداخل الفلسطيني. وأضاف أن المساعدات تصل تباعًا إلى المنطقة اللوجستية في رفح، حيث يتم تصنيفها وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة إيصالها إلى مستحقيها.