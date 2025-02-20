محافظة الجيزة تفتتح معرض أهلا رمضان بالحوامدية لتوفير السلع بأسعار مخفضة

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افتتحت محافظة الجيزة، معرض "أهلًا رمضان" فى مركز ومدينة الحوامدية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وتنظم المحافظة المعرض بطريق مصر أسيوط السريع بجوار مجلس المدينة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وتضمنت باكيات المعرض، السلع الغذائية الأساسية من السكر، والزيت، والأرز، والمكرونه، والدقيق، والبقوليات، ومنتجات الألبان، وجميع المشروبات والتمور، وياميش رمضان، والحلويات، والعصائر، إلى جانب الخضروات، واللحوم، بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم طوال شهر رمضان الكريم.

وحرص هاني السيسي رئيس مركز ومدينة الحوامدية، على متابعة انتظام تشغيل المعرض والتزام العارضين بعرض أسعار السلع ونسب التخفيضات المعلنة، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهات إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح، مساء أمس الأربعاء، معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي في محافظة الجيزة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومسئولو الغرف التجارية بالمحافظة.

وشهدت فعاليات انطلاق المعرض، افتتاح 28 معرضًا آخر تنتشر على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تحت شعار "أهلاً رمضان"، ومنها معرض "أهلًا رمضان" في مدينة الحوامدية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



السلع الغذائية الأساسية بمعرض أهلا رمضان في الحوامدية



توافد المواطنين على المعرض لشراء احتياجاتهم من السلع



توفير الخضروات بمعرض أهلا رمضان



توفير الخضروات في معرض أهلا رمضان بالحوامدية



رئيس مدينة الحوامدية يتابع انتظام العمل بالمعرض