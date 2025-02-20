شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. موافقة الكفيل شرط الاعتكاف فى رمضان لغير السعوديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية على أن يكون الإمام مسؤولاً عن الإذن للمعتكفين، والتحقق من عدم وجود أي مخالفات منهم، ومعرفة الإمام لبيانات المعتكفين، ويكون مسؤلا عن طلب موافقة الكفيل المعتمدة لمن يرغب فى الاعتكاف من المقيمين بالمملكة من غير المواطنين السعوديين . وفق "عكاظ".

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالهدي النبوي في دعاء القنوت في صلاة التراويح، فيكون الدعاء بخشوع وتذلل من غير إطالة، والحرص على جوامع الدعاء وما صح من الأدعية المأثورة، واجتناب السجع في الدعاء، والتكلف فيه بترتيله وترنيمه، وأن يقوم الإمام بقراءة دروس شهر رمضان على جماعة المسجد.

ودعت الوزارة الأئمة والدعاة والخطباء إلى تكثيف التوعية الدينية في بيان فضل شهر رمضان المبارك وبيان أحكامه والتزود فيه من الأعمال الصالحة والحرص على فضائل الأعمال والقربات وبذل الجهد في استغلال أيامه ولياليه المباركة.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على توفير بيئة مناسبة للعبادة، والحفاظ على سلامة المصلين، وضمان أداء الشعائر الدينية في أجواء روحانية تتسم بالخشوع والسكينة.

وتحرص وزارة الشؤون الاسلامية على إصدار التوجيهات قبيل شهر رمضان من كل عام، اتنظيم الأنشطة الدينية في المساجد، وتوفير الأجواء الملائمة للمصلين لأداء عباداتهم .