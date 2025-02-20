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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الولادة القيصرية فى هذه الأسابيع تجعل الطفل مبتسرًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 20 فبراير 2025 11:55 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن الولادة القيصرية تجعل طفلا مبتسرًا في الأسابيع 34,35،36 من فترة الحمل.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: الولادة القيصرية تعرض الأطفال لمضاعفات :-
- دخول الحضانة وفصله عن الأم
- حرمانه من رعاية الجلد للجلد
- حرمانه من الرضاعة الطبيعية
- تعب التنفس ومضاعفات التنفس الصناعي
الولادة القيصرية
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