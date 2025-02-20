أخبار مصر

وزارة الصحة: الولادة القيصرية فى هذه الأسابيع تجعل الطفل مبتسرًا

0 نشر
0 تبليغ

  • وزارة الصحة: الولادة القيصرية فى هذه الأسابيع تجعل الطفل مبتسرًا 1/2
  • وزارة الصحة: الولادة القيصرية فى هذه الأسابيع تجعل الطفل مبتسرًا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الولادة القيصرية فى هذه الأسابيع تجعل الطفل مبتسرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 20 فبراير 2025 11:55 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن الولادة القيصرية تجعل طفلا مبتسرًا في الأسابيع 34,35،36 من فترة الحمل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الولادة القيصرية تعرض الأطفال لمضاعفات :-

- دخول الحضانة وفصله عن الأم

- حرمانه من رعاية الجلد للجلد

- حرمانه من الرضاعة الطبيعية

- تعب التنفس ومضاعفات التنفس الصناعي


الولادة القيصرية

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements