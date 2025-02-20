وزارة الصحة: الولادة القيصرية فى هذه الأسابيع تجعل الطفل مبتسرًا

قالت وزارة الصحة والسكان إن الولادة القيصرية تجعل طفلا مبتسرًا في الأسابيع 34,35،36 من فترة الحمل.

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محمد يوسف

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