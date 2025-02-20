شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل العام: نؤيد مقترحات القمة العربية بالقاهرة لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس نقابة العاملين بالنقل العام، محمد كامل أحمد رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، كافة التنظيمات النقابية العربية إلى التضامن مع الشعب الفلسطينى فى الحفاظ على حقوقه وإقامة دولته الحرة وعاصمتها القدس، واتخاذ ما يلزم نحو إعمار غزة وبأسرع وقت ممكن.

ووجه فى دعوته للعمال العرب إلى اتخاذ موقف موحد بالتعاون مع حكومات أوطانهم لاتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة ضد الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي ووقف التعاملات معها والدعوة إلى تشكيل اتحاد عربى زراعى صناعى متكامل تكون مهمته الرئيسية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الاحتياجات وإحداث نهضة اقتصادية عربية غير مسبوقة.

وفى الوقت ذاته أشاد بالموقف المصرى الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفضه لفكرة التهجير القسرى للاشقاء الفلسطنيين وتداعياته الاقتصادية التى لعب فيها الشعب المصرى العظيم وفى القلب منه عمال مصر دور كبير نحو تنظيم حملات لمقاطعة شاملة لكل منتج صادر من شركة مساعدة للدولة الصهيونية التى تمارس كل انواع الجرائم والانتهاكات المحرمة دوليا فى حق الشعب الفلسطينى الشقيق.

وحيا " كامل" استجابة الأوطان العربية لعقد القمة العربية والتى تحتضنها القاهرة مطالبا تشكيل لجنة عربية لمطالبة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتدخل القوى لوقف جرائم الإبادة للفلسطينيين ومحاكمة "سفاكى الدماء" من الصهاينة .

مطالبا القمة العربية المزمع عقدها بتقديم الدعم الكامل نحو مد جموع الطبقة العاملة الفلسطينية بكل معطيات الصناعة الحديثة وتقديم كل الدعم اللوجسيتى والمادى لها مؤكدا ان هذا هو الاعمار المامول الذى يقف ضد عدو محتل متغطرس يختبأ خلف صواريخ بلهاء .

وأكد دعم وتفويض عمال مصر الأحرار، للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أمن مصر القومى وكذلك العربى وعدم تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها وعدم التهجير القسرى للشعب الفلسطينى الصامد لكونه يخالف القانون الدولى واتفاقيات جنبف.

ودعا المجتمع الدولى وبالاخص منظمات حقوق الانسان إلى تحمل مسئوليات جرائم الأبادة للفلسطنيبن التى يرتكبها العدو الصهيونى المغتصب لحقوق الشعب الفلسطينى الاعزل تحت مسامع وأبصار الدبابات الكفيفة المدمرة لاخضر ويابس اراضى فلسطين الحبيبة التى تنزف دما.