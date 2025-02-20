شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا رمضان فى العمرانية يطرح اللحوم بأسعار مخفضة.. البلدى بـ280 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض أهلًا رمضان الرئيسي في محافظة الجيزة، اليوم الخميس، اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يوفره من مواد وسلع غذائية بتخفيضات تصل لـ30% استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

ويوفر المعرض الذى ينظم بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، كليو اللحوم البلدية بـ280 جنيهًا، وكيلو اللحوم المفرومة بـ260 جنيهًا، وكيلو اللحمة السودانى بـ275 جنيهًا، وكيلو الدواجن المجمدة (محلي-برازيلي) بـ135 جنيهًا.

ويطرح المعرض عرق فليتو بـ300 جنيه، وعرق رستو بـ300 جنيه، ولحمة ضاني بـ330 جنيهًا، وكفتة شوي بـ200 جنيه، والسجق بـ200 جنيه، والبرجر بـ200 جنيه.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي للسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بحي العمرانية يقع على مساحة 4500م2، ويتم تنظيمه بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن المحافظة تحتضن هذا العام 30 معرضًا لـ "أهلًا رمضان"، من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بجميع قطاعات المحافظة بأسعار مناسبة، انطلاقًا من الدور المهم الذى تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء.