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وزارة الصحة توجة رسالة هامة للوقاية من نزلات البرد.. تقاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 20 فبراير 2025 11:25 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة والتى تتضمن :-

- احرص على ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم.

- تناول طعام صحي يمدك بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة.

- حافظ على ممارسة التمارين الخفيفة باستمرار.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.


انفوجراف

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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