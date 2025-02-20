شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسالة هامة للوقاية من نزلات البرد.. تقاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة والتى تتضمن :-

- احرص على ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم.

- تناول طعام صحي يمدك بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة.

- حافظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.