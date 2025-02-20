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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسالة هامة للوقاية من نزلات البرد.. تقاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 20 فبراير 2025 11:25 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة والتى تتضمن :-
- احرص على ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم.
- تناول طعام صحي يمدك بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة.
- حافظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.
وتابعت وزارة الصحة والسكان : في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.
انفوجراف
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