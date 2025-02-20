شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفتتح معرض أهلًا رمضان فى شارع عمرو بن العاص بالبدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت محافظة الجيزة، معرض "أهلًا رمضان" فى مركز ومدينة البدرشين، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وتنظم المحافظة المعرض على مساحة 375 م2 بإجمالي 23 باكية بيعية، في شارع عمرو بن العاص، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة.

ويوفر المعرض السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم والدواجن، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية ودعم المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين على متابعة انتظام تشغيل المعرض والتزام العارضين بعرض أسعار السلع ونسب التخفيضات المعلنة، إذ ينظم المعرض بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح، مساء أمس الأربعاء، معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي في محافظة الجيزة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومسئولو الغرف التجارية بالمحافظة.

وشهدت فعاليات انطلاق المعرض، افتتاح 28 معرضًا آخر تنتشر على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تحت شعار "أهلاً رمضان"، ومنها معرض "أهلًا رمضان" في مدينة البدرشين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في البدرشين



افتتاح معرض أهلا رمضان في البدرشين



السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان في البدرشين



اللحوم في معرض أهلا رمضان في البدرشين



رئيس مدينة البدرشين يتابع انتظام تشغيل المعرض