شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومى للطفولة": المجلس يدعم حق الأطفال فى المشاركة بجميع الفعاليات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إيفاد أربعة أطفال للمشاركة في الدورة الرابعة لـ البرلمان العربي للطفل بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وهم (ملك هاني، فريدة محمد، أحمد الصاوي، محمد ممدوح) ويرافقهم الأستاذ محمد مصطفي مدير منتدى وبرلمان الطفل المصري بالمجلس.



الوفد المصري

وصرحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه في إطار عضوية مصر الدائمة بالبرلمان العربي للطفل التابع لجامعة الدول العربية منذ تأسيسه فإنه يتم إيفاد أربعة أطفال في كل دورة برلمانية مدتها عامين، والتي تتيح لهم فرص لتبادل الخبرات مع الأطفال من الدول العربية الشقيقة وإكساب الأطفال المهارات البرلمانية المتنوعة وتنمية المهارات القيادية.

وأوضحت "السنباطي" أنه تم عقد عدد من ورش العمل واللقاءات التدريبية للأطفال المشاركين حول المهارات والمهام البرلمانية وتنمية مهارات الحوار والقيادة والتواصل الفعال والعمل الجماعي، مع التركيز على محاور حقوق الطفل، وذلك لضمان التمثيل المشرف والاستفادة من التجربة في نقل الخبرات لزملائهم في المؤسسات المختلفة، كما تم مشاركتهم في المعسكر التدريبي مع أعضاء منتديات الطفولة بالمحافظات لتبادل الخبرات، مؤكدة على أن المجلس يدعم حق الأطفال في المشاركة ويحرص على مشاركتهم في جميع الفعاليات المحلية والدولية.

ومن جانبه أوضح الأستاذ محمد مصطفى، مدير منتدى وبرلمان الطفل المصري بالمجلس والمشرف علي الوفد، بأنه تم وصول الوفد المصري وسط استقبال حافل بمطار الشارقة وتم حضور الاجتماع التمهيدي برئاسة الأمين العام للبرلمان العربي للطفل مع جميع الوفود العربية المشاركة من تسعة عشر دولة عربية يمثلها عدد 76 طفل وطفلة.

وخلال كلمته بالاجتماع أشاد الأستاذ أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان بالتمثيل المشرف للوفد المصري في كل الدورات السابقة ويتطلع لمشاركة فعالة كبيرة خلال هذه الدوره.

كما أشار "مصطفي" أن الوفد المصري شارك في عدد من الفعاليات المصاحبة للدورة مثل ورش عمل عقدت علي هامش مهرجان الشارقة التراثية وزيارات لمتحف الشارقة للآثار ومتحف الفن الإسلامي ومعرض بينالي الشارقة للفنون، كما حضر الوفد المؤتمر الصحفي لإطلاق برنامج دبلوم العمل البرلماني للطفل بجامعة الشارقة بحضور رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالدبلوم والذي يشارك فيه جميع أعضاء الوفد المصري تمهيداً لإجراء انتخابات الرئيس ونائبيه الأول والثاني وتشكيل اللجان النوعية.

وعلى هامش المشاركة ينظم الوفد المصرى، أمسية مصرية للوفود المشاركة والتي خصصت حول التعريف بأجواء ليالي رمضان في مصر مع نشر الثقافة المصرية والتعريف بالمعالم السياحية وإطلاق دعوة لجميع أطفال العرب لزيارة مصر.