شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة أمل عمار تستقبل وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، بحضور الدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسة المجلس، وكارول زيادة عضو بإدارة العلاقات الدولية ، وذلك للاطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية ولبحث سبل التعاون بين الجانبين.

رحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة منى الخليلى ، وقدمت لها التهنئة بمناسبة وقف اطلاق النار بقطاع غزة ، وعبرت عن امنياتها أن تنعم المرأة الفلسطينية العظيمة بالأمن والسلام.

وأشادت رئيسة المجلس بصمود المرأة الفلسطينية العظيمة أمام استشهاد أبنائها دفاعاً عن أرض الوطن، وهو ما شهدته خلال زيارتها معبر رفح منذ أيام

ضمن وفد وزارى وعربى رفيع المستوى لمتابعة الجهود الطبية والإنسانية المقدمة لدعم الفلسطينين.

كما أكدت المستشارة أمل عمار على أهمية تضافر الجهود العربية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني مشددة على أن سيدات مصر تؤازرن سيدات فلسطين الصامدات ، معربة عن أمنيتها أن تنعم المنطقة بالسلام .

فيما أشادت الوزيرة منى الخليلي بدور جمهورية مصر العربية فى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ، مؤكدة أن مصر لديها موقف مشرف فهى قلب العروبة النابض، ونددت بالانتهاكات التى تعرضت لها المرأة الفلسطينية، كما استعرضت الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المرأة فى كافة المجالات ومنها تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتقليل الفجوات التي تعيق تقدم المرأة.

وعلى هامش الزيارة أطلعت الوزيرة منى الخليلي منتجات "المصرية" بالمجلس، وأعربت عن اعجابها بمنتجات السيدات المصريات من الحرف اليدوية المتميزة من مختلف المحافظات .