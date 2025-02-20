شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الاقتصاد الزراعى ينظم ورشة حول أثر التجارة الخارجية على التنمية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان: "أثر التجارة الخارجية الزراعية على التنمية الاقتصادية الزراعية"، حيث تعتبر التجارة الخارجية إحدى ركائز الاقتصاد المصرى التى تسهم فى توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية من خلال تطوير المنتج المصرى وزيادة قيمته التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم للمصدرين.

تناولت ورشة العمل عدة محاور وهي حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي، والتبادل التجاري بين مصر والدول العربية وأهم السلع المصرية المصدرة إلى الدول العربية و المجموعات السلعية المستوردة من الدول العربية، و استثمارات الدول العربية فى مصر وقائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر ورؤية مصر المستقبلية 2030 للتنمية والتجارة الخارجية.

‎ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الورشة الى بعض المقترحات أهمها زيادة العمل على تيسير التجارة ومعالجة العوائق التي تواجه حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة وبناء شراكات فاعلة لتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك وتوسيع الشراكات الاستراتيجية المتعددة بما يتيح فرصاً جديدة للاستثمار.