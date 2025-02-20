شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للزراعة العضوية يدشن أول تجربة حقلية لتقييم مبيدات النيماتودا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية، تدشين أولى التجارب الحقلية لتقييم فاعلية المبيدات الحيوية فى مكافحة النيماتودا الممرضة للنبات تحت إشراف خبراء المعمل المركزى للزراعة العضوية .

وأضاف جعفر أن هذه التجارب تأتى فى إطار الجهود المبذولة من قبل المعمل المركزى للزراعة العضوية بتوفير حلول طبيعية وآمنة للمزارعين، من خلال تسجيل المبيدات الحيوية والعضوية لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية وفقًا للائحة التنفذية لقانون الزراعة العضوية.

وأوضح أن النيماتودا الممرضة للنبات تعد من أخطر الآفات التى تهدد المحاصيل الزراعية المختلفة، حيث تؤثر سلبا على نمو النباتات وإنتاجيتها ومن هنا تمثل هذه التجارب خطوة مهمة نحو تطوير حلول طبيعية مبتكرة لمكافحتها دون الأضرار بالبيئة أو صحة الإنسان، حيث تعمل هذه البدائل الآمنة من خلال اليات طبيعية وفعالة مثل التنافس على الموارد الغذائية والمكان وإفراز مركبات نشطة حيويا مضادة للنيماتودا الممرضة للنبات مثل الانزيمات المحللة للجدر الخلوية والتطفل المباشر على اليرقات و البيض و تحفيز المناعة الطبيعية للنبات.

وأشار إلى أن التجربة تهدف إلى تقييم قدرة المبيد الحيوى قيد التجربة فى مكافحة نيماتودا تعقد الجذور و الحد من اضرارها وتحسين صحة التربة والنبات.

وتشمل التجارب تقييم كفاءة المبيد الحيوى تحت ظروف زراعية مختلفة بما يضمن تحقيق افضل النتائج للمزارعين المهتمين بالزراعة العضوية. كما سيتم متابعة تأثيره على صحة التربة والكائنات الدقيقة المفيدة فى التربة والتى تلعب دورا أساسيا فى التوازن البيئى.

وأكد جعفر أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية فى مكافحة الأمراض النيماتودية تحت نظم الزراعة العضوية بما يواكب التوجه العالمى نحو تقليل التاثيرات البيئية و السلبية للزراعة التقليدية، كما يتوقع ان تسهم نتائج مثل هذه التجارب فى تقديم توصيات فعالة للمزارعين وتعزيز تطبيق المبيدات الحيوية كبديل امن فى نظم الانتاج العضوى.

وأشار القائمون على التجربة إلى أنه سيتم جمع البيانات وتحليلها وذلك باستخدام أحدث التقنيات لضمان دقة النتائج واستخلاص التوصيات المناسية بما يساهم فى رفع جودة المدخل الزراعى العضوى والتوسع فى هذا القطاع الهام من أجل مستقبل أفضل.