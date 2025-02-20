شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة حركة المرور على طريق الإسكندرية الزراعى بعد تصادم سيارتين بقليوب والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، فى اتجاه بنها، بعد رفع أثار حادث تصادم سيارتين بعد نزلة قليوب من الطريق الدائري، وتوقف الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بعد نزلة الطريق الدائري بقليوب، اتجاه بنها.

علي الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بعد نزلة قليوب من الطريق الدائري، اتجاه بنها، دون وقوع إصابات.

علي الفور، تم إعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وذلك بعد رفع وتجنيب السيارتين بالحادث لتحقيق السيولة المرورية.