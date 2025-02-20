شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: ملك إسبانيا يدرج زيارته لمصر فى أجندته قبل نهاية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد ملك إسبانيا ، فيليبى السادس ، خلال لقاؤه أمس الأربعاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيزور برفقة الملكة ليتيزيا ، مصر ، ويدرجان الزيارة في أجندتهما قبل نهاية 2025 .

وقالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إن ملك إسبانيا أوضح أنه سيزور الصين في نوفمبر، ولكن لم يحدد موعد محدد لزيارته لمصر ، ولكنه أشار إلى أن تفاصيا الزيارة قيد الانتهاء بالفعل.

وأكد الملك فيليبي السادس خلال كلمته على أهمية مصر كشريك استراتيجي لإسبانيا، كما أكد على العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وقال ملك إسبانيا مخاطبا الرئيس السيسى: "أتمنى أنا والملكة أن نتمكن من مرافقتكم إلى مصر قريبا والاحتفال هناك بالآفاق الجديدة والواعدة التي تنفتح أمام شراكتنا الاستراتيجية التي بدأت رحلتها الآن".

وأكد أيضا أن مصر ستظل دولة مهمة في التعاون الإسباني خلال السنوات المقبلة، وخاصة في مجالات رئيسية مثل التشغيل والاحتباس الحراري وإدارة الموارد المائية والهجرة. وستظل مصر أيضًا دولة ذات أولوية للتعاون الإسباني في السنوات القادمة. وفي هذا الصدد، قال إنه من الضروري مواصلة تعميق علاقاتنا، والاستفادة من الخبرة المكتسبة في السنوات الأخيرة في مجالات مثل خلق فرص العمل، وتغير المناخ، وإدارة الموارد المائية والهجرة".

وأوضحت الصحيفة أنه رغم أنه لم يتم تحديد موعد محدد ودقيق للزيارة ولم يتم تحديدها بعد، إلا أن كل شيء يشير إلى أن هذه الرحلة ستتم قبل الرحلة المقررة إلى الصين في نوفمبر.

وقال الملك "كما تعلمون، نحن في طور الانتهاء من تحديد مواعيد زيارتنا الرسمية، والتي يجب أن أعترف أنها أيضًا شيء نتطلع إليه بشكل خاص على المستوى الشخصي"، وفي حالة تأكيد ذلك، ستصبح الدولة الأفريقية الدولة الثامنة عشرة التي يزورها الملوك في زيارة رسمية منذ إعلانهم ملكين في عام 2014.

استقبل ملك إسبانيا فيليبى السادس والملكة ليتيزيا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لإسبانيا، فى أجواء احتفالية، وسط استعدادات خاصة لاستقبال الرئيس السيسي.



